Holloway pede para Hall da Fama do UFC colocar cinturão BMF em vencedor da luta contra Gaethje

Ex-campeão do peso-pena (66 kg) do UFC, Max Holloway é uma das importantes figuras escaladas pela companhia para atuar no show de número 300, programado para acontecer no dia 13 de abril, em Las Vegas (EUA). Na atração, o havaiano vai enfrentar Justin Gaethje, no peso-leve (70 kg), em duelo válido pelo cinturão 'BMF' (lutador mais durão). Inclusive, 'Blessed' fez um pedido inusitado para a maior organização de MMA do mundo.

Holloway sugeriu que Mark Coleman, integrante do Hall da Fama do UFC, colocasse o cinturão 'BMF' no vencedor de sua luta contra Gaethje, como uma espécie de homenagem após o mesmo viver um momento dramático em âmbito pessoal. Em março, o veterano salvou seus pais de um incêndio, mas, como ficou preso na casa, desmaiou devido à inalação de fumaça, teve que ser transportado de helicóptero, às pressas, para o hospital e foi internado em estado grave. Portanto, o havaiano ressaltou que a presença de 'The Hammer' daria um significado maior ao título simbólico.

"A única resposta correta é Mark Coleman. Principalmente, com o que ele passou recentemente com seu cachorro. Seu cachorro o acordou para salvar suas coisas e ele foi lá e correu atrás do cachorro? O cara é um gangster. Esse é um BMF da vida real. Seria insano se ele fizesse isso. Seria uma honra convencê-lo a fazer isso", declarou o ex-campeão do UFC, em entrevista ao site 'MMA Junkie'.