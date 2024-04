Hall da Fama, Coleman confirma presença no UFC 300 um mês após salvar pais de incêndio

Em março, Mark Coleman travou uma das batalhas mais difíceis de sua vida. Depois de resgatar os pais de um incêndio em Ohio (EUA), o integrante do Hall da Fama do Ultimate foi internado em estado grave e lutou contra um quadro de pneumonia até receber a tão aguardada alta do hospital. Após o drama na vida pessoal, o veterano dos esportes de combate recebeu uma boa notícia. No dia 13 de abril - data que marca um mês do incidente -, 'The Hammer' estará presente na 'T-Mobile Arena', em Las Vegas (EUA), para acompanhar de perto o centenário card do UFC 300.

A notícia foi dada nesta terça-feira (2) pelo próprio ex-lutador através de suas redes sociais (clique aqui). Entusiasmado, Coleman revelou que recebeu um convite direto da alta cúpula do evento, que providenciou ingressos para que ele e suas filhas comparecessem ao show. De forma bem-humorada, o americano brincou que servirá de 'reserva de luxo', caso algum dos combates sofra com uma baixa de última hora.

"Estou tão animado hoje. O UFC me levará, dando ingressos a mim e às minhas filhas ao maior show da história, o UFC 300, em Las Vegas. Estou tão feliz, vamos nessa. O cinturão BMF é o que mais me entusiasma. A luta principal é enorme também. O card como um todo está insano. Vejo vocês lá. Que grande dia para se estar vivo", escreveu o veterano dos esportes de combate.