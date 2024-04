Canelo reprova duelo de boxe entre Jake Paul e Mike Tyson: "Mais show do que luta"

O duelo de boxe entre Jake Paul e Mike Tyson, agendado para o dia 20 de julho, no Texas (EUA), diverge opiniões. E a prova disso é que a principal estrela do esporte na atualidade reprova a realização do confronto. No topo da cadeia alimentar da nobre arte, Saúl Álvarez não vê com bons olhos o casamento do youtuber contra o veterano ex-campeão mundial. Na opinião de 'Canelo', o embate tende a ser uma atração mais do ramo do entretenimento do que do âmbito desportivo.

Em entrevista ao 'TMZ Sports', o pugilista mexicano 'deu o braço a torcer' ao admitir que ter a 'Netflix' transmitindo o combate pode gerar um alcance interessante para a difusão do boxe. Em contrapartida, Canelo analisa que tal oportunidade deveria ser aberta para um confronto diferente nos ringues, e não para o embate entre Tyson e Jake Paul.

"De jeito nenhum (essa luta me interessa). Não (estou interessado), em nada. Não (é bom para o boxe). A Netflix pode ser bom para o boxe, mas com essa luta específica, acho que a Netflix está cometendo um erro. A Netflix estar envolvida é bom, mas não nesse tipo de luta. Acho que é mais um show do que uma luta. A essa altura, não estou interessado nesse tipo de confronto", alfinetou o condecorado pugilista.