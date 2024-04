Blindado revela perda de 30% da visão após ser alvo de dedo no olho em luta do UFC

Depois de protagonizar um combate polêmico contra Chris Weidman no UFC Atlantic City do último sábado (30), Bruno Silva recebeu uma suspensão médica por tempo indeterminado. E aparentemente o gancho imposto pela Comissão Atlética faz jus aos danos sofridos pelo brasileiro no confronto. Alvo de quatro 'dedos no olho' em ataques ilegais do seu rival e ex-campeão peso-médio (84 kg) da companhia, 'Blindado' revelou que teve sua visão comprometida em 30% em uma de suas vistas.

Após o combate, Blindado retornou ao Brasil para visitar um oftalmologista e atualizar sua condição. Depois de ser avaliado pelo médico especialista, foi evidenciada uma clara diminuição na visão do lutador em relação a um exame anterior, causado pelas dedadas recebidas no combate contra Weidman. A boa notícia é que os danos na vista do brasileiro aparentemente são temporários e tendem a se exaurir com o tempo.

"Weidman cutucou meus dois olhos e o exame mostrou que eu perdi 30% da minha visão em um dos olhos. Mas o médico não acha que é (um dano) permanente, ele acha que deve voltar (ao normal) rápido. Eu terei que voltar lá na próxima semana para fazer um outro exame", revelou Bruno em entrevista ao site 'MMA Fighting'.