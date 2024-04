Algoz de Vicente Luque expressa interesse em lutar contra Durinho no UFC

No último sábado (30), em Nova Jersey (EUA), Joaquin Buckley conquistou a maior vitória de sua carreira no MMA e quer ir além. No 'co-main event' do UFC Atlantic City, o americano nocauteou Vicente Luque no segundo round e, agora, expressou o interesse em enfrentar Gilbert 'Durinho', amigo de sua mais recente vítima, na sequência.

E há uma explicação para justificar a vontade de 'New Mansa' de encarar o brasileiro: seu retrospecto positivo contra integrantes da academia 'Kill Cliff FC'. Portanto, como Buckley, embalado por três vitórias seguidas, agora integra a elite dos meio-médios (77 kg) do UFC, sendo dono da 11ª posição no ranking, e 'Durinho' é o número seis da categoria e se apresenta com duas derrotas seguidas, a hipotética luta não é tão inviável de acontecer.

"Na verdade, adoro a ideia de lutar contra Durinho. Estou 3×1 contra os lutadores da Kill Cliff FC. O primeiro cara desse time que me venceu foi Logan Storley, no Bellator. Ele me amarrou por 15 minutos. Depois, nocauteei Impa Kasanganay, André Fialho e agora Vicente Luque", declarou o lutador, em entrevista ao site 'MMA Fighting'.