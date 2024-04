Vicente Luque despenca no ranking dos meio-médios após derrota por nocaute no UFC

Vicente Luque vive momento complicado na carreira. No último sábado (30), em Nova Jersey (EUA), o brasileiro foi nocauteado por Joaquin Buckley no segundo round, perdendo a terceira luta das últimas quatro que disputou no UFC. Sendo assim, o atleta despencou no ranking dos meio-médios (77 kg) e se aproximou de deixar a elite da categoria, na atualização semanal do ranking divulgada pela própria organização nesta terça-feira (2).

Antes do evento acontecer, Vicente era o número 11 nos meio-médios do UFC. Agora, derrotado, 'The Silent Assassin' perdeu três posições no top-15 da categoria, caindo para o 14º lugar. Por outro lado, Buckley emplacou a terceira vitória seguida e, de quebra, integrou o ranking da categoria pela primeira vez, assumindo a colocação da sua mais recente vítima.

Fiorot se consolida no MMA feminino

Na luta principal do UFC Atlantic City, Manon Fiorot venceu Erin Blanchfield com autoridade, via decisão unânime (triplo 50-45), e, além de ampliar sua invencibilidade na liga para sete lutas e se aproximar de disputar o cinturão do peso-mosca (57 kg), se consolidou como um dos principais destaques do MMA feminino. Com o triunfo, a francesa ganhou uma posição no ranking da categoria, assumindo o segundo lugar. Já na seleta tabela de classificação peso-por-peso, a striker subiu dois degraus, virando a quarta colocada.