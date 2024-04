Rival afirma que Vicente Luque desistiu da luta no UFC Atlantic City: "Não queria estar ali"

A forma como Vicente Luque foi derrotado por Joaquin Buckley no UFC Atlantic City, no último sábado (30), deixou boa parte da comunidade do MMA confusa. Mas, para o próprio rival do brasileiro no evento, a atitude do 'Assassino Silencioso' - ou a falta dela - era previsível, antes mesmo dos dois subirem no octógono.

Em entrevista ao programa 'The MMA Hour', Buckley afirmou que teve a sensação que Luque desistiu do combate. Ainda de acordo com o americano, o lutador brasileiro não demonstrava vontade de competir no último sábado. De fato, a motivação de Vicente foi bastante questionada, principalmente por conta da sequência que colocou um ponto final na disputa.

Após um primeiro round com menos ação do que o normal para o brasileiro, Vicente puxou para a guarda na segunda etapa, mas não esboçou qualquer intenção de buscar uma finalização ou uma raspagem. Pelo contrário, o atleta da 'Kill Clif FC' apenas se defendeu dos golpes aplicados por Buckley até a paralisação do árbitro central.