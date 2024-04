Moicano elege Chandler como oponente ideal para McGregor voltar a brilhar

Ao que tudo indica, Michael Chandler deve ser realmente o próximo adversário de Conor McGregor no UFC. E na visão de Renato Moicano, o americano é o rival ideal para o retorno do ex-campeão peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg) ao octógono mais famoso do mundo - ainda sem data marcada oficialmente pela organização.

Em recente entrevista ao programa 'The MMA Hour', Moicano classificou Chandler como o oponente certo para que McGregor volte a brilhar. Isso porque, de acordo com o brasileiro, o ex-campeão peso-leve do Bellator possui características físicas e de estilo de luta que casam perfeitamente com o jogo do irlandês.

"Eu gosto de McGregor na luta. Posso estar errado, certo? McGregor não luta há muito tempo, temos a lesão na perna e essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, acho que Chandler é o oponente para fazer McGregor brilhar. Porque eu não acho que ele vai levar McGregor para o chão, só porque ele não usa o wrestling. Ele é um wrestler, mas nós não vemos ele usando isso. Vemos ele brigando. E por ele ser tão pequeno e McGregor tão preciso, acho que ele pode conseguir o nocaute contra Chandler", analisou Moicano.