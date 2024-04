Michel Pereira nega surpresa com dedadas no olho de Weidman em Blindado

A polêmica luta envolvendo Bruno 'Blindado' e Chris Weidman, realizada no último sábado (30), em Nova Jersey (EUA), segue gerando discussões. Agora, quem deu seu parecer a respeito do conturbado combate foi o brasileiro Michel Pereira, que não se mostrou surpreso com a quantidade de vezes que o ex-campeão do peso-médio (84 kg) do UFC atingiu o olho do seu compatriota.

Ao todo, o americano deu quatro dedadas no olho de Bruno durante o duelo e passou ileso pela arbitragem, mesmo que tal ação seja ilegal e cabível de punição. Como marcou presença no UFC Atlantic City como espectador e assistiu de perto a luta, Michel, em entrevista ao canal oficial da companhia, no 'YouTube', frisou que o americano, mesmo que de forma involuntária, começou a criar problemas aos demais competidores por atuar com as mãos abertas. Portanto, o brasileiro minimizou o choque com o episódio, mas lamentou o fato de 'Blindado' ser a vítima nele.

"A luta estava muito boa, só que o Weidman sempre deixa a mão empurrando, para manter a distância e isso se torna muito perigoso, faz o que vocês viram, o dedo no olho. Acho que no segundo dedo no olho, o árbitro era para ter tirado ponto. Não tirou. No terceiro, era para o árbitro ter feito alguma coisa, mas não fez de novo. Luta é assim, é complicado. No terceiro dedo no olho, o Blindado estava em uma posição que o Weidman continuou batendo e o árbitro pegou e parou, mas que ele levou uma dedada, levou de novo. Se para a luta, quem sabe poderia ter tirado um ponto do Weidman? Mas não deu tempo, então agora é levantar a cabeça e ir para a próxima", declarou o lutador.