KSI zomba do rival Jake Paul ao 'anunciar' luta contra lenda do boxe, de 75 anos

Registro de KSI no boxe

Olajide Olayinka Williams Olatunji, mais conhecido como KSI, é um influenciador digital que também atua como lutador de boxe. Competindo como profissional da nobre arte desde 2019, o britânico, de 30 anos, é dono de um cartel composto por quatro vitórias, sendo três por nocaute, uma derrota e um 'no contest' (sem resultado).

I'm back baby! Fighting 75 year old legend and former champ. Don't worry, age ain't nothing but a number. Forman hits harder and is faster than ever before! pic.twitter.com/7JTndGLzTp

- ksi (@KSI) April 1, 2024