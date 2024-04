Cyborg aposta que velocidade de Holm fará a diferença contra Kayla no UFC 300

De rivais a parceiras de treino

Curiosamente, Cris Cyborg e Holly Holm já foram rivais antes de se tornarem parceiras de treino. Em 2017, quando a brasileira ainda competia sob a bandeira do UFC, as duas mediram forças no octógono mais famoso do mundo e a curitibana levou a melhor, ao superar a americana na decisão unânime dos juízes, em disputa que era válida pelo cinturão peso-pena do Ultimate.

I think Holly Holm's hand speed and foot speed are going to be too much at the new weight.

Kayla spent a lot of camp worried about taking muscle off when the problem is going to be speed.

What did she do to increase her speed during camp? https://t.co/prTBkpDUTT

- CrisCyborg.Com (@criscyborg) March 31, 2024