Weidman admite que vitória contra Blindado no UFC o ajudou a descartar aposentadoria

Chris Weidman ainda não está pronto para pendurar as luvas. Ao menos não neste exato momento da carreira. Antes de entrar em ação no UFC Atlantic City do último sábado (30), o ex-campeão peso-médio (84 kg) da empresa admitiu que cogitava anunciar sua aposentadoria do esporte após o confronto. Entretanto, a vitória conquistada contra Bruno Blindado no card principal do evento parece ter dado uma injeção de ânimo no wrestler americano e feito o veterano de 39 anos de idade mudar de ideia.

Durante a coletiva de imprensa após o evento, 'All-American', como é conhecido, se mostrou empolgado por ter voltado à coluna das vitórias após amargar duas derrotas nas últimas apresentações no Ultimate. Apesar da idade avançada, Weidman acredita que ainda tem capacidade de se manter nos esportes de combate em alto nível por mais tempo. Ao mesmo tempo, o veterano ressaltou que será o primeiro a dar um ponto final na carreira quando sentir sinais de desgaste físico dentro do octógono.

"Ainda acho que tenho muito potencial, tive muitas adversidades e ainda acho que tenho isso (lenha para queimar). Então, até eu achar que não tenho mais, estarei aqui. É divertido. Ainda tenho meu cérebro, minha aparência. Até uma dessas coisas começar a ir embora, estou aqui, cara. Fui feito para fazer isso. Venho fazendo há muito tempo. Eu considerei (me aposentar) muitas vezes. Acho que se eu perdesse nessa noite, se não tivesse minha mão erguida, poderia ser minha última vez (lutando). Tinha isso em mente. Se estivesse lá e pensasse: 'Não tenho mais isso', eu poderia ter colocado as luvas no chão. Mas não aconteceu, eu venci e estou aqui", admitiu Chris.