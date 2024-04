Virna Jandiroba faz apelo por lutas maiores após emplacar 3ª vitória seguida no UFC

Virna Jandiroba deu continuidade ao seu bom momento no UFC. No último sábado (30), em Nova Jersey (EUA), a brasileira disputou uma luta equilibrada contra Lupita Godinez e levou a melhor por decisão unânime, defendendo assim a quinta posição no ranking do peso-palha (52 kg). Como emplacou a terceira vitória seguida no octógono, a veterana fez um apelo.

Disposta a alcançar o topo da categoria, Virna pediu para o UFC lhe dar lutas de maior importância. Vale destacar que, no recente show, a brasileira, integrante do top-5 dos palhas, aceitou encarar uma promessa do MMA, número dez da divisão. Portanto, como costuma 'facilitar' a vida da companhia ao não recusar combates e saindo vitoriosa da atração, a veterana defende a ideia de que agora é hora de ir além e medir forças com os principais nomes do peso.

"Não estou aqui por acidente. Estou aqui porque trabalho duro há 20 anos. Mereço estar aqui. Estou muito feliz com a minha performance. Acho que falta me dar oportunidade, um pouco de boa vontade. Estou pronta. Desde o começo, entrei no UFC enfrentando a Esparza. e não tive vida fácil em momento algum. O que falta é me darem oportunidade para estar lutando com as meninas acima de mim na divisão ou quem sabe pelo cinturão. Estou aí", declarou a veterana, na coletiva de imprensa pós-evento.