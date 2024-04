Melissa Gatto explica cancelamento de luta no UFC Atlantic City e pede vaga em card do Rio

Escalada originalmente para competir na terceira luta do UFC Atlantic City do último sábado (30), Melissa Gato viu um funcionário do Ultimate adentrar em seu vestiário ao fim do segundo combate do evento. Entretanto, a visita - ao contrário do esperado - não tinha o intuito de convocar a brasileira para o octógono, e sim de informá-la que seu confronto diante de Victoria Dudakova havia sido cancelado. Em vídeo gravado exclusivamente para a equipe de reportagem da Ag Fight, a peso-mosca (57 kg) de Campinas (SP) relembrou o episódio e explicou a motivação por trás da decisão da empresa (veja abaixo ou clique aqui).

Conforme anunciado pela transmissão oficial do card, a adversária de Gatto passou por algum empecilho médico e foi impedida de competir. De acordo com a brasileira, Dudakova sentiu uma espécie de mal-estar e alegou dores na região do estômago. A notícia, porém, chegou como uma surpresa para Melissa, que já estava na reta final de aquecimento no vestiário, pronta para entrar em ação.

"Fala, galera. Passando aqui para informar a vocês que infelizmente minha luta não aconteceu. Como vocês viram, a luta foi cancelada. Estava pronta já, de bandagem, aquecida, praticamente só esperando eles me chamarem para lutar. Infelizmente, quando foram me chamar para lutar - tinha acabado a segunda luta, a minha era a terceira -, não me chamaram para lutar, e sim para dizer que minha luta tinha sido cancelada. Infelizmente a minha adversária teve problemas, passou mal. Acho que ela teve um problema no estômago. Aí me informaram que a luta havia sido cancelada. Fiquei triste, porque me preparei e me dediquei muito nesse camp, estava muito bem e focada. Mas é isso, tudo nos planos de Deus. Estou pedindo para lutar, quem sabe no UFC Rio, no Brasil? Espero que ela fique bem, em primeiro lugar, que ela se recupere e que a gente possa estar lutando em breve. E se for do agrado de Deus, que seja no UFC Brasil", explicou Gatto.