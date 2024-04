Manon Fiorot pede 'title shot' após vitória dominante no UFC Atlantic City

Obstáculo à vista?

Apesar de ter se aproximado do seu objetivo, Manon Fiorot pode ter um empecilho na campanha pelo próximo 'title shot' da divisão dos moscas do UFC. Isso porque a atual campeã, a mexicana Alexa Grasso, atuará como uma das capitães de equipe na próxima temporada do reality show 'The Ultimate Fighter', ao lado da ex-soberana da categoria Valentina Shevchenko, que liderará o time rival.

Tradicionalmente, os treinadores rivais no 'TUF' se enfrentam ao final do programa, e esta é a expectativa que se tem com a participação de Grasso e Shevchenko no show. As duas, inclusive, já mediram forças em duas oportunidades - com uma vitória da mexicana e um empate no placar da rivalidade. Sendo assim, Fiorot poderia ficar em uma espécie de limbo enquanto aguarda pela sua oportunidade de lutar pelo cinturão.