Hall da Fama do UFC, Urijah Faber encara velho conhecido em volta às competições

Membro do Hall da Fama do UFC, Urijah Faber já tem adversário para seu retorno às competições. No próximo dia 25 de maio, 'The California Kid' medirá forças com Jeff Curran, um velho conhecido, na luta principal do 'A1 Combat 21' - evento promovido por ele mesmo.

A notícia foi divulgada pela própria organização, através das redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). O duelo, no entanto, não será disputado no MMA, como havia sido especulado, mas sob as regras do jiu-jitsu de combate, que permite golpes com a palma da mão aberta.

Revanche

Os dois veteranos já se enfrentaram no passado, quando ambos competiam pelo extinto evento WEC. Na ocasião, em dezembro de 2007, Faber levou a melhor ao finalizar Curran com uma guilhotina, no que marcou à época sua quarta defesa de título bem-sucedida na divisão peso-pena da entidade.