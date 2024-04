Em má fase, Durinho promete conquistar título do UFC: "Pegar o cinturão ou morrer tentando"

Ex-desafiante ao cinturão meio-médio (77 kg), Gilbert Durinho subiu no octógono do UFC 299, no dia 9 de março, com a missão de superar Jack Della Maddalena para se recuperar da derrota para Belal Muhammad e voltar a sonhar com uma nova oportunidade de lutar pelo título da categoria. Porém, o nocaute sofrido contra o australiano fez o brasileiro deixar o top 5 da divisão e se afastar de um 'title shot'. Nada que abale o faixa-preta de jiu-jitsu.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight (clique aqui), Gilbert Durinho minimizou o impacto da derrota para Jack Della Maddalena na sua corrida rumo ao topo da divisão até 77 kg do Ultimate. Confiante, o niteroiense prometeu seguir firme e dar a volta por cima para, no futuro, alcançar seu tão sonhado título no UFC.

"Eu não vou desistir nunca. Ou eu pego esse cinturão ou vou morrer tentando. O que não mata fortalece a gente. Só que não deu, não tem história triste, não tem desculpa. Fiz uma luta muito boa, um camp muito bom, acertei muito na luta, cometi um erro, perdi. Mas nada que me tire da briga, nada que me tira da luta (pelo título). Essa parada me despertou mais ainda a evoluir. O Jack foi um cara duríssimo, mas vou estar de volta com tudo e vou pegar esse cinturão", prometeu Durinho.