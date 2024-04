Brasileiro desabafa ao se tornar alvo de ameaças após mordida no UFC: "Não matei ninguém"

Com apenas 20 anos de idade, Igor Severino estreou no Ultimate e dominou o noticiário dos esportes de combate. Mas não da forma que imaginava. O atleta viralizou ao explicitamente morder seu rival e compatriota André Mascote durante combate realizado no fim de março, no UFC Vegas 89. A atitude gerou consequências imediatas, como sua demissão da empresa. Mas apesar de reconhecer seu erro, o lutador paraense desabafou ao revelar que tem sofrido ataques virtuais fora de tom, mesmo no contexto em que está inserido.

Em entrevista ao site 'MMA Fighting', o jovem brasileiro afirmou que ele e sua família foram alvos de ameaças e mensagens de ódio nas redes sociais. Na visão de Severino, os fãs e os famosos 'haters' da internet estão lhe tratando como uma espécie de criminoso por conta do episódio. Triste com a situação, Igor ponderou que as reações recebidas estão desmedidas com o que de fato aconteceu no octógono.

"Comecei a tomar consciência novamente já no hotel, e já estava cortado (do UFC) ali. Minhas redes sociais estavam tomadas por comentários de ódio, mensagens maldosas, pessoas furiosas pelo que aconteceu e também ameaças. Comecei a digerir aquilo tudo e a me sentir mal também. Cometi um erro e peço desculpas a todos. Estou triste porque a internet está tão poluída. Cometi um erro e estou disposto a pagar por ele, reconheci o erro, mas eu não matei ninguém, não causei nenhum mal ou cometi nenhum crime, sabe? Ver as pessoas me ameaçando e ameaçando a minha família me entristece muito e me deixa apreensivo e com medo. Me deixa de coração partido", desabafou Igor.