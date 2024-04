Aspinall 'ignora' Jon Jones e expressa interesse em lutar contra Blaydes no UFC

Em novembro, em Nova York (EUA), Tom Aspinall se tornou campeão interino do peso-pesado do UFC e, desde então, iniciou uma campanha para lutar contra Jon Jones, dono do título linear da categoria. Mas, percebendo a falta de interesse do americano em enfrentá-lo, o atleta muda o foco e passa a mirar um veterano que segue em alta na divisão, além de ser seu velho conhecido.

Sem titubear, o britânico expressou o interesse em medir forças com Curtis Blaydes novamente. Vale destacar que o americano é o quinto colocado no ranking do peso-pesado do UFC e possui uma vitória sobre Aspinall. Justamente por isso, o campeão interino da categoria defendeu a realização de uma possível revanche com 'Razor', pois, em 2022, sofreu uma lesão logo aos 15 segundos de luta. Portanto, derrotado pela primeira e única vez no octógono, o atleta admite que o sentimento de vingança contra o algoz existe e é forte.

"Gostaria de lutar contra Blaydes, porque, quando lutei com ele, me machuquei e isso significa que, tecnicamente, ele venceu e não gosto disso. Quero ser o vencedor, não Blaydes. Então, todo respeito para ele e tudo mais, ele é um cara bom, mas, profissionalmente, lhe devo uma surra. É isso que quero fazer a seguir", declarou o atleta, em seu canal oficial no 'YouTube'.