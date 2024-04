Algoz de Vicente Luque relembra momento crucial da luta e se gaba: "Eu o fiz desistir"

Promessa do MMA, Joaquin Buckley venceu a maior luta de sua carreira no UFC. No último sábado (30), em Nova Jersey (EUA), o americano enfrentou Vicente Luque, 11º colocado no ranking dos meio-médios (77 kg), e o nocauteou no segundo round. Como não poderia ser diferente, o promissor 'New Mansa' comemorou o importante triunfo e deu uma leve provocada no atleta.

Na coletiva de imprensa pós-show, Buckley relembrou o momento crucial da luta e deu a entender que ficou surpreso com a escolha feita pelo brasileiro. No segundo assalto, Vicente tentou quedar o americano, mas, como não conseguiu, resolveu puxá-lo para a guarda. Contudo, ao ficar por baixo, 'The Silent Assassin' recebeu potentes socos do striker e acabou nocauteado. Sendo assim, 'New Mansa' destacou que o experiente Luque se desesperou em ver seu crescimento no duelo e por isso cometeu um erro técnico, causando a própria ruína no octógono.

"Eu ri na verdade, sorri quando ele puxou para a guarda, porque, esse tempo todo, eu estava falando sobre Vicente e todos nós sabemos que ele é um lutador talentoso, mas sinto que há momentos em que ele acaba em uma situação e tenta sair dela. Senti que poderia quebrar Vicente e foi exatamente isso que fiz, realmente aconteceu. Eu o fiz desistir", declarou o lutador.