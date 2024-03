Weidman contesta postura de Blindado após dedo no olho: "Não pode virar as costas e cair"

O polêmico desfecho da luta entre Chris Weidman e Bruno Blindado no UFC Atlantic City do último sábado (30) tem dado o que falar. Após acertar, ao todo, quatro dedadas no olho do aniversário, o wrestler americano reconheceu a infração, mas não deixou de criticar a postura de seu adversário. Na visão do ex-campeão peso-médio (84 kg), o brasileiro errou em se jogar no chão ao ser atingido na região ocular e, em sua análise, abriu margem para que o árbitro interrompesse o combate e declarasse um nocaute técnico.

Após a revisão do 'VAR', o veterano foi mantido como o vencedor, mas o triunfo - então via nocaute técnico - foi transformado em decisão dos juízes. Durante a coletiva de imprensa pós-show, Weidman, inclusive, destacou que também teria sido acertado no olho por Blindado durante o confronto, mas que se manteve de pé, ativo no combate.

"Eu nunca vou duvidar de um cara se ele diz que foi cutucado no olho, mas você não pode simplesmente cair toda vez que sente algo tocando seu globo ocular. Ele acertou uma dedada feia no meu olho uma vez e eu me mantive lá, levei. A não ser que o árbitro vá dizer algo, eu não caio. Venho de um histórico no wrestling, é bem similar. Você não pode olhar para o árbitro, eles não vão te ajudar. Algumas vezes isso volta contra você. Você tem que estar sempre pronto, pronto para se defender todas as vezes. Ele caiu novamente, não sei, será que estava procurando uma saída (para a luta)? Não sei. Mas você não pode simplesmente virar as costas e cair no chão toda vez que seu olho for acertado", opinou Chris.