Tímido, Vicente Luque sofre nocaute em performance irreconhecível no UFC Atlantic City

Um dos grandes nomes da categorias dos meio-médios (77 kg), Vicente Luque é conhecido por sua agressividade dentro do cage, tanto na trocação quanto na luta agarrada. Mas os fãs de MMA não viram esta faceta do brasileiro neste sábado (30), no UFC Atlantic City. Tímido contra o prospecto Joaquin Buckley, o atleta da 'Kill Cliff FC' acabou nocauteado no segundo round em performance irreconhecível.

Com o resultado negativo, Vicente soma três derrotas em suas últimas quatro aparições no Ultimate. A tendência é que o brasileiro perca a 11ª posição do ranking da categoria, uma vez que seu mais recente algoz, Buckley, sequer figurava no top 15 da listagem antes do UFC Atlantic City. O jovem americano de 29 anos, por sua vez, conquista seu maior triunfo e aumenta sua ascensão na empresa.

A luta

Os atletas trocaram chutes nos segundos iniciais do combate. No boxe, Buckley despontava com mais potência em seus golpes. Levando pequena desvantagem na trocação, Luque tentou colocar a luta para baixo, mas acabou se desequilibrando no movimento. Mais postado no centro do cage, Vicente aguardava alguma brecha do americano para capitalizar. Nos segundo finais, o brasileiro conseguiu grudar nas pernas do rival, mas viu a sirene tocar.