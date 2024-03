Sean Strickland ameaça ir para o boxe caso não receba revanche imediata no UFC

Derrota polêmica para Du Plessis

A campanha de Sean Strickland por uma revanche imediata contra Dricus du Plessis se baseia principalmente no polêmico desfecho do primeiro confronto entre eles. Após cinco rounds de uma equilibrada batalha no octógono do UFC 297, realizado em janeiro, no Canadá, o americano perdeu seu título para o sul-africano na decisão dividida dos juízes - resultado bastante contestado pelo próprio lutador e por muitos fãs do esporte.

You know man I'm not climbing that fucking ladder again..... If that isn't it for me idk boxing...

- Sean Strickland (@SStricklandMMA) March 28, 2024