Polêmica! Alvo de dedo no olho, Blindado perde luta e 'chance de ouro' contra Weidman no UFC

Um dos combates mais aguardados do UFC Atlantic City deste sábado (30), Bruno Silva vs Chris Weidman terminou de maneira polêmica. No terceiro e último round, o ex-campeão peso-médio (84 kg) acertou um golpe no brasileiro e liquidou a fatura no solo. 'Blindado', porém, prontamente reclamou com o árbitro alegando ter sido atingido com uma 'dedada' no olho. Após revisão do 'VAR', foi possível notar que o paraibano foi atingido na região ocular - pela terceira vez no combate. Entretanto, o resultado não foi revisado e o veterano americano foi declarado vencedor.

Com a derrota, Blindado amplia a má fase e se vê em situação bastante delicada no Ultimate. Weidman, por sua vez, respira e ganha sobrevida na carreira. Aos 39 anos, o carrasco de Anderson Silva admitiu que poderia se aposentar no UFC Atlantic City. Entretanto, o desempenho e o triunfo parecem ter convencido o wrestler americano a dar continuidade em sua trajetória no esporte.

"Me sinto muito bem. Tenho tanto a dizer agora. Quero agradecer a Deus. Tenho 39 anos, quatro cirurgias, várias dificuldades e estou aqui lutando. Vamos falar do dedo no olho, eu também levei um dedo no olho. Vou dar um conselho ao Bruno, ele não pode cair no chão (por isso). Ele fez isso três vezes. Pude acertar alguns bons chutes. Amo todos que estão aqui. Vamos lá! Acabei de vencer um grande lutador, minhas pernas estão boas, estou me sentindo bem. Podemos fazer o que quisermos", declarou o americano.