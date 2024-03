Michel Pereira faz crítica a brasileiros após noite ruim no UFC: "Estão esperando muito"

Um dos atletas mais agressivos do plantel do Ultimate, Michel Pereira não tem gostado da atitude de seus compatriotas no octógono mais famoso do mundo. Nos bastidores do UFC Atlantic City, onde acompanhou in loco mais uma noite ruim dos brasileiros na temporada 2024, o 'Paraense Voador' reclamou da passividade dos colegas tupiniquins.

Ao final do show de sábado (30) do Ultimate, o saldo para o 'Esquadrão Brasileiro' era negativo. Dos quatro atletas do país que entraram em ação, três deles foram derrotados - Vicente Luque, Bruno Blindado e Herbert Burns - e apenas Virna Jandiroba teve seu braço levantado. Em entrevista ao UFC, Michel tratou o tema com preocupação e fez uma "crítica construtiva".

"Na minha opinião, os brasileiros estão esperando muito - fazendo uma crítica construtiva para eles. Estão esperando demais, vendo o que vai acontecer e aí (o que acontece) é o resultado que vocês viram hoje, o 'fumo' aí", declarou o 'Paraense Voador'.