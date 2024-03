Manon Fiorot desbanca Erin Blanchfield na luta principal e se aproxima do cinturão do UFC

A luta

O combate iniciou sem estudos, com ambas competidoras partindo para cima. Especialista na trocação, Fiorot rapidamente abriu seu arsenal de chutes. Para surpresa dos fãs, a francesa aplicou uma queda em Blanchfield, mas expôs o pescoço e quase foi finalizada em uma justa guilhotina encaixada pela americana. Após o 'susto', Manon voltou a tomar a dianteira das ações nas interações em pé. Na reta final, Erin tentou encurtar, mas não conseguiu transformar a empreitada em uma queda.

No início do segundo assalto, Blanchfield conseguiu bela finta e, na sequência, uma queda. No entanto, assim que 'bateu no chão', Fiorot reverteu a posição e se colocou de pé. Mais móvel, a americana seguiu marchando para frente, enquanto a francesa, mais postada, apostava em contragolpes singulares.

Após breve troca de socos, Erin clinchou e preparou a queda, mas foi frustrada por Manon, que a afastou 'na marra'. Maior fisicamente, a francesa levava vantagem nas trocas de forças da curta distância. Sem desistir, a americana tentava mesclar a trocação e o grappling para tentar confundir a adversária. O terceiro assalto terminou com o tradicional 'toma lá da cá'.

Mesmo já no quarto round, as lutadoras não diminuíram o ritmo. Em rara vantagem na trocação, Blanchfield apertou o passo e fez Fiorot, acuada, caminhar para trás. A americana se lançou nas pernas da rival, mas viu a francesa defender a investida. Aparentemente mais desgastada, Manon, aos poucos, voltou ao combate e equilibrou as ações em pé.

Possivelmente atrás no placar, Blanchfield começou o quinto e último assalto com um belo chute alto, que balançou Fiorot. Em resposta, Manon usou o jab de encontro para desequilibrar Erin. Com chutes laterais e pisões, a francesa manteve a adversária afastada na longa distância. Sem desistir até o fim, a americana não parou de andar para frente, mesmo sendo atingida com golpes potentes.