Kayla Harrison projeta se tornar "a maior atleta de combate" da história com título do UFC

Bicampeã olímpica no judô e duas vezes vencedora do torneio peso-leve (70 kg) da PFL, Kayla Harrison chega ao UFC com um objetivo claro em mente: conquistar o título peso-galo (61 kg) do principal evento de MMA do mundo. Caso alcance o cinturão do Ultimate, a lutadora americana acredita que será capaz de escrever seu nome na história dos esportes de combate de uma vez por todas.

Isso porque, na visão da judoca, se conseguir juntar um título do UFC à sua já numerosa galeria de troféus, ela alcançaria o status de maior atleta de combate de todos os tempos. Atualmente, Henry Cejudo - campeão olímpico no wrestling e dono de dois cinturões do Ultimate - é quem assume para si essa alcunha.

"Esse é um argumento que eu tive com Henry (Cejudo) zilhões de vezes, sobre como ele é o maior atleta de combate de todos os tempos. Eu disse: 'Henry, querido, eu estou indo atrás de você. Você tem uma (medalha) olímpica - apenas uma. O que você vai fazer com uma?'. Eu vou chegar bem rápido no UFC, conquistar um cinturão, talvez conquistar outro cinturão bem rápido, defendê-lo, e ser bicampeã do UFC. E aí eu sou uma campeã mundial, campeã pan-americana e campeã dos Jogos Olímpicos. Seja como for, eu vou ser, indiscutivelmente, a maior atleta de combate de todos os tempos", projetou Kayla.