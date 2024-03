Georges St-Pierre elege Jon Jones como 'GOAT' do MMA: "Pacote completo"

Um dos assuntos mais recorrentes e debatidos entre fãs e imprensa dentro do MMA, o 'GOAT' (melhor de todos os tempos) divide opiniões. Apesar dos gostos e critérios pessoais, alguns nomes são figuras carimbadas no debate. E curiosamente, Georges St-Pierre, que é figura quase unânime deste seleto grupo, também deu seu parecer sobre quem considera o principal expoente das artes marciais mistas. Na visão do carateca canadense, Jon Jones é o candidato ideal para ocupar o posto de maior da história na atualidade.

Em recente participação no podcast 'Pound 4 Pound', 'GSP' revelou que já treinou com o americano e sabe o quão competente e duro 'Bones' é em sua rotina de preparação. A opinião de St-Pierre tem um peso significativo no debate de melhor de todos os tempos, já que o próprio - que se sagrou campeão dos meio-médios (77 kg) e médios (84 kg) do UFC durante sua carreira - é frequentemente apontado como um dos possíveis 'GOATs' da modalidade.

"Em termos de onde estamos agora (no esporte), acho que é difícil achar alguém melhor que o Jon Jones. Jon Jones é tão bom, é extremamente talentoso, mas também é extremamente duro. As pessoas não têm ideia do quão durão ele é. Já treinei com ele, vi sua rotina. Ele é muito durão. Lembro da luta que ele teve com Vitor Belfort, acho que teve o braço deslocado, e lutou mesmo assim, com o braço deslocado. Em outra luta, seu dedo do pé quebrou. Na maioria das vezes, quando você tem um cara muito talentoso, ele não vem com 'dureza'. Mas o Jon Jones é o pacote completo. Ele tem tudo, striking de elite, grappling de elite, é bom em todos os lugares. É difícil discutir", analisou Georges.