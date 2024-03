Blindado exige revanche contra Chris Weidman após dedo no olho: "Tem que ser homem"

No último sábado (30), no UFC Atlantic City, Bruno Silva saiu, além de derrotado, com um gosto amargo na boca. Isso porque o brasileiro foi protagonista de um polêmico desfecho em seu combate contra Chris Weidman. No terceiro assalto, quando já havia sido atingido com dedadas no olho duas vezes, 'Blindado' foi novamente acertado com um 'combo' de ataques ilegais na região ocular, que o levaram ao chão e facilitaram o trabalho do ex-campeão dos pesos-médios (84 kg), que liquidou a fatura. Indignado com o resultado, o atleta paraibano exigiu uma revanche imediata em entrevista exclusiva à Ag Fight, momentos após o duelo.

No primeiro momento, foi decretado vitória de Weidman via nocaute técnico. Entretanto, após revisão no 'VAR', o resultado da luta foi mantido, mas alterado para um triunfo por decisão unânime dos árbitros. Alvo de quatro ataques ilegais ao todo em seu olho durante o combate, Blindado admite que se sentiu injustiçado e afirmou que, em sua visão, a Comissão Atlética responsável deveria transformar o embate em um 'no contest' (luta sem resultado).

"Na hora ali, com sangue quente, eu me levantei revoltado. Queria que ele (árbitro) visse o vídeo. Estava louco, a vontade que estava era de sair chutando todo mundo ali, porque uma derrota custa muito caro. Acho que o mais correto seria dar 'no contest' (sem resultado) e fazer uma revanche. Se ele quiser, luto de novo na casa dele. O justo é o justo, tem que ser justo. A luta não acabou, estava empolgante. Sou trabalhador, mereço uma revanche. Nunca passei por isso. A mensagem é para o Chris Weidman. Weidman é campeão, então tem que ser homem e assumir. A gente tem que fazer uma revanche, lutar de novo e terminar essa luta, porque desse jeito não é justo. Nem para mim, nem para ele. Não tem mérito nisso. Só quero uma revanche", desabafou Bruno.