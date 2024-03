Virna Jandiroba vence promessa mexicana e defende posição no top 5 do ranking do UFC

Neste sábado (30), no UFC Atlantic City, Virna Jandiroba deu mais um passo em busca do cinturão peso-palha (52 kg) da organização. Diante da promessa mexicana Loopy Godinez, cinco anos mais jovem e que vinha embalada por quatro vitórias consecutivas, a brasileira protagonizou um confronto parelho e usou o jiu-jitsu para vencer na decisão unânime dos juízes. Com o resultado positivo, 'Carcará', como é conhecida, defende sua quinta colocação no ranking da categoria.

Afastada dos octógonos desde maio de 2023 por conta de uma lesão no joelho, Virna mostrou que segue em alto rendimento no evento deste sábado. Aos 35 anos, a brasileira agora soma três vitórias seguidas e tende a mirar combates contra compatriotas de olho em um eventual 'title shot' no futuro.

A luta

Após um início de estudo, as atletas trocaram os primeiros golpes no centro do octógono. Especialista em jiu-jitsu, Virna entrou no 'single leg' e conseguiu a queda, mas viu Godinez se reerguer rapidamente. Em uma técnica de sacrifício, a brasileira chamou para a guarda, mas quase expôs o pescoço. Mais lenta na trocação, Jandiroba pouco oferecia perigo para a rival mexicana em pé. Ciente disso, 'Carcará' encurtou novamente e, após medir forças no clinch, conseguiu nova queda, atacando as costas de Loopy.