Trilogia? Chris Weidman sugere luta de boxe contra Anderson Silva

Em 2013, Chris Weidman atingiu o auge de sua carreira no MMA ao vencer duas vezes consecutivas o brasileiro Anderson Silva, visto por muitos como um dos maiores lutadores de todos os tempos. Mais de uma década depois, o americano deixa as portas abertas para um terceiro embate com o 'Spider', desta vez em outra modalidade.

Neste sábado (30), o veterano retorna ao octógono no UFC Atlantic City, para encarar Bruno Blindado, no que pode marcar sua despedida da organização. Apesar de relutar contra essa possibilidade, o ex-campeão peso-médio (84 kg) já parece vislumbrar um futuro no boxe, modalidade que atrai cada vez mais atletas do MMA, muito em função das milionárias bolsas pagas aos lutadores, como foi o caso de Anderson Silva.

"Eu amo o UFC, mas, obviamente, existem lutas de boxe lá fora, sabe. Dá muito dinheiro e eu não ligaria de terminar minha carreira com isso. Eu amo boxe, na verdade, e quem não gostaria de ver uma luta de boxe entre Chris Weidman e Anderson Silva? Ele pode se vingar de mim? Entende o que eu digo? Então, existem algumas lutas maneiras lá fora", sugeriu Weidman, em entrevista ao canal de Daniel Cormier no 'Youtube'.