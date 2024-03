Rodrigo Zé Colmeia encara Derrick Lewis na luta principal do UFC St Louis

Vivendo sua melhor fase no Ultimate, Rodrigo Nascimento enfrentará o maior desafio de sua carreira no próximo dia 11 de maio. 'Zé Colmeia', como é conhecido, medirá forças com o americano Derrick Lewis na luta principal do UFC St Louis. A notícia foi divulgada pela própria organização, através das redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

O brasileiro, 15º colocado no ranking dos pesados, vem de três vitórias consecutivas no octógono mais famoso do mundo, sua melhor marca desde que estreou na entidade, em 2020. Esta será a primeira vez que Zé Colmeia, de 31 anos, vai liderar um card do UFC.

Rival de respeito

Mesmo em um mau momento na liga, vindo de quatro derrotas e uma vitória nas suas últimas cinco lutas, Derrick Lewis é um rival de respeito para o atleta mineiro. Ex-desafiante ao cinturão peso-pesado e maior nocauteador da história do UFC, 'The Black Beast' continua sendo um dos lutadores mais temidos da categoria, apesar de já não ocupar um lugar de destaque no ranking, onde atualmente se encontra na 12ª posição.