Ex-UFC, Carlos Boi sofre derrota polêmica em evento russo

O segundo round foi claramente favorável a Tony, enquanto o brasileiro levou a melhor no terceiro assalto. As quedas aplicadas pelo americano parecem ter surtido efeito para impressionar os árbitros, já que, apesar da superioridade do baiano na luta em pé, a maioria dos juízes laterais apontou vantagem no placar final para Johnson.

Recompensa

Mesmo sem a vitória, o brasileiro teve motivos para comemorar, afinal a organização russa decidiu premiar seu combate contra Tony Johnson Jr como a 'Apresentação da Noite' do ACA 173, o que rendeu ao baiano um bônus de 25 mil dólares (cerca de R$ 125 mil). De acordo com Leonardo Pateira, empresário de Boi, através da ferramenta 'stories' do seu perfil no 'Instagram', o prêmio seria uma espécie de recompensa ao peso-pesado da equipe 'Galpão da Luta', já que os próprios dirigentes teriam considerado sua derrota injusta.

