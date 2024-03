Ex-campeão do UFC, Weidman promete atenção para evitar nova fratura à la Anderson Silva

Vindo de duas fraturas seguidas na perna, Chris Weidman não quer repetir o roteiro de suas últimas lutas neste sábado (30), quando entrará no octógono do UFC Atlantic City para medir forças com o brasileiro Bruno Blindado. Para isso, o ex-campeão peso-médio (84 kg) garante ter aprendido a lição.

Em entrevista exclusiva à Ag Fight (clique aqui), o veterano reconheceu que talvez tenha menosprezado a capacidade de seu último adversário, Brad Tavares, de lhe causar danos na perna direita, na qual sofreu uma terrível fratura no combate anterior, contra Uriah Hall, em 2021. Ciente do equívoco que resultou em mais uma fratura e o deixou de molho novamente, desta vez por pouco mais de seis meses, Weidman promete estar mais preparado para evitar os ataques do seu próximo rival ao local.

"Eu não quero machucar minha perna dessa vez (risos). Então, estou muito preparado. A última (luta), eu sei que é estúpido ao olhar para trás, mas pensando bem eu não pensei que ele chutaria minha perna como um louco. (...) Ele estava atacando minhas pernas e eu não estava reagindo bem a isso. Eu não pude chutar de volta como pensei que poderia. Meu corpo não me permitiu fazer isso. Então, entrando nessa luta, eu entendo muito bem que esses caras vão mirar nas minhas pernas agora, e tenho que estar preparado para isso. Estou muito mais preparado para isso desta vez", afirmou Weidman.