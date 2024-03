Conheça o brasileiro que pode 'aposentar' o carrasco de Anderson Silva no UFC

Primeiros passos e início avassalador no UFC

Bruno Blindado começou sua trajetória como lutador profissional em 2010, ao construir seus primeiros passos na modalidade em eventos de MMA do certame nacional. Com um estilo empolgante, sobretudo na trocação, o paraibano acumulou um cartel de respeito e, mais de uma década depois, já em 2021, enfim realizou sua estreia no Ultimate.

O início na principal organização do mundo não poderia ser melhor. Em suas três primeiras apresentações, Bruno derrotou seus três adversários por nocaute. A primeira derrota veio diante de um rival que posteriormente se tornaria campeão em duas categorias de peso diferentes, o compatriota Alex Poatan. Em duelo parelho, Blindado foi superado na decisão dos juízes.

Saúde mental

Os primeiros percalços no Ultimate trouxeram danos para além do âmbito esportivo em Bruno. Pressionado, o lutador brasileiro admitiu, à época, que sofreu com reincidentes crises de ansiedades, que atrapalham seu desempenho dentro do octógono. Desde então, o brasileiro se tornou uma espécie de 'porta-voz' sobre a importância da psicologia esportiva no MMA, a fim de preservar e melhorar a saúde mental do atleta.

Má fase e oportunidade de dar volta por cima

Apesar da 'chance de ouro' de enfrentar Weidman, Bruno chega no UFC Atlantic City deste sábado com a corda no pescoço. Com apenas uma vitória nas últimas cinco rodadas, o brasileiro corre risco de ser cortado do plantel da empresa caso seja novamente derrotado. Por outro lado, um triunfo em grande estilo no evento pode, além de dar uma sobrevida ao paraibano, representar uma virada de chave e popularidade dentro do Ultimate.