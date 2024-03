Caiu! Rival de brasileira tem problemas médicos e luta é cancelada durante o UFC Atlantic City

O evento deste sábado (30) do UFC Atlantic City sofreu um desfalque durante sua realização. Escalada para o card preliminar, Melissa Gatto viu seu combate diante de Victoria Dudakova cair momentos antes das atletas adentrarem ao octógono. Com problemas médicos, a atleta da Rússia foi impedida de competir e o duelo foi cancelado. A informação foi dada durante a transmissão oficial do show, realizada pelo 'UFC Fight Pass Brasil'.

Com o imprevisto, o card segue com 13 confrontos - ao contrário dos 14 originalmente programados. Melissa Gatto seria a primeira brasileira a entrar em ação no evento. Contra Dudakova, que segue invicta no MMA profissional, a atleta de Campinas (SP) tentaria dar a volta por cima no Ultimate com um triunfo que não deixasse dúvidas nos árbitros, já que vem de duas derrotas seguidas nas papeletas.

Esquadrão Brasileiro no show

Com a saída forçada de Melissa Gatto do card, o UFC Atlantic City conta agora com quatro representantes do Esquadrão Brasileiro. No card preliminar, Herber Burns encara o americano Julio Arce e Virna Jandiroba enfrenta a mexicana Loopy Godinez. Já na parcela principal do evento, Bruno Blindado mede forças com Chris Weidman e Vicente Luque desafia Joaquin Buckley.