Afastado por lesões e cirurgias, Herbert Burns é nocauteado em retorno ao UFC

O retorno de Herbert Burns ao octógono após quase dois anos afastado não foi como o previsto. Depois de superar um histórico de graves lesões no joelho e duas cirurgias na região, o brasileiro voltou a competir neste sábado (30), no UFC Atlantic City. No entanto, diante de Julio Arce, o peso-pena (66 kg) de Niterói (RJ) não conseguiu impor seu jogo e acabou nocauteado no segundo round.

Com o resultado negativo, o irmão de Gilbert Durinho emplaca sua terceira derrota seguida no Ultimate e vê sua situação na empresa ficar delicada. Aos 36 anos de idade, o atleta da 'Kill Cliff FC' agora soma 11 vitórias e cinco reveses como lutador profissional de MMA.

A luta

Herbert foi o primeiro a tomar iniciativa no combate, marchando para frente e tentando encurralar seu adversário. Em resposta, Arce conectou um bom jab de direita no rosto do brasileiro. Ao tentar encurtar e aplicar uma queda, Burns acertou uma joelhada acidental nos 'países baixos' do americano. Após breve interrupção, o duelo foi retomado. No entanto, logo em seguida, a cena se repetiu e o árbitro deduziu um ponto de Herbert.