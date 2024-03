Promessa do Brasil, Luana Santos defende invencibilidade no UFC em julho

Aos 23 anos, Luana Santos integra a nova geração do MMA nacional e faz bonito no UFC. No dia 13 de julho, na Flórida (EUA), a promessa do esporte vai fazer sua terceira aparição no octógono, colocando sua invencibilidade na companhia em jogo contra Mariya Agapova. A informação foi divulgada pela própria brasileira por meio de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

Em sua mais recente luta no UFC, realizada em dezembro, Luana passou pela veterana Stephanie Egger por decisão unânime. Antes, a atleta havia nocauteado Juliana Miller no primeiro round. Por outro lado, Agapova, de 26 anos, vive momento turbulento na carreira. A atleta perdeu dois combates seguidos, sendo finalizada em ambos, e atuou pela última vez em 2022.

Registro de Luana no MMA

Luana Santos, de 23 anos, ainda está no início de sua trajetória no MMA, mas já impressiona em ação. A brasileira iniciou sua aventura no esporte em 2021 e estreou no UFC em 2023. Em sua carreira, a atleta venceu sete lutas, sendo quatro pela via rápida (três por finalização e uma por nocaute), e perdeu uma vez.