Luta principal! Edson Barboza enfrenta inglês invicto pelos penas do UFC em maio

Aos 38 anos, Edson Barboza segue competitivo no MMA e tem um novo e importante compromisso marcado no UFC. O brasileiro vai liderar o evento da organização programado para acontecer no dia 18 de maio, em Las Vegas (EUA), ao lado do promissor Lerone Murphy, invicto no esporte, em luta válida pelo peso-pena (66 kg). A informação foi divulgada pelo repórter Laerte Viana e confirmada pela reportagem da Ag Fight com fontes próximas ao evento.

Para o combate, o veterano chega embalado por duas vitórias seguidas no UFC. Em sua luta mais recente, realizada em outubro, Edson protagonizou uma batalha contra Sodiq Yusuff e venceu de virada, por decisão unânime. Atualmente, o brasileiro é o número 11 no ranking do peso-pena. Já o britânico, de 32 anos, estreou na companhia em 2019, disputou seis duelos, venceu cinco e empatou um. Com tal retrospecto, Murphy se encontra no 14º lugar na tabela de classificação da categoria.

Registro de Barboza no MMA

Edson Barboza, de 38 anos, é um veterano do MMA que segue competindo em alto nível no UFC. Atualmente, o brasileiro se encontra na 11ª posição no ranking do peso-pena. Antes de atuar na divisão, o striker se destacou no peso-leve (70 kg). Na organização desde 2010, o profissional disputou 29 lutas, venceu 18 e perdeu 11 vezes. Seus triunfos de maior destaque no esporte foram diante de Anthony Pettis, Beneil Dariush, Bobby Green, Dan Hooker, Gilbert Melendez, Paul Felder, Shane Burgos e Sodiq Yusuff.