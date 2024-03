Jailton Malhadinho mede forças com gigante russo no UFC 302 em junho

Derrotado pela primeira vez no UFC em março, na Flórida (EUA), Jailton 'Malhadinho' já tem seu retorno ao octógono definido. Visando recuperação no peso-pesado, o brasileiro vai enfrentar o gigante Alexander Volkov, de dois metros de altura, na edição de número 302 da organização, programada para acontecer em junho (1º), em Nova Jersey (EUA). A informação foi divulgada pelo site 'Super Lutas' e confirmada pela reportagem da Ag. Fight com fontes próximas à companhia.

Em sua luta mais recente no UFC, o baiano começou bem contra o wrestler Curtis Blaydes e até o derrubou, mas, no início do segundo round, acabou nocauteado. Dessa forma, Jailton viu sua sequência de seis vitórias na empresa chegar ao fim. De todo modo, o atleta segue na elite do peso-pesado, na sétima posição. Já o striker russo, de 35 anos, vive bom momento na carreira, embalado por três triunfos consecutivos, sendo todos pela via rápida (dois por nocaute e um por finalização). Atualmente, Volkov se encontra na sexta colocação no ranking da categoria.

Registro de 'Malhadinho' no MMA

Jailton Almeida, de 32 anos, iniciou sua trajetória no MMA em 2012 e estreou no UFC em 2022. Pela organização, 'Malhadinho' disputou sete lutas, venceu seis de forma dominante, sendo cinco pela via rápida (três por finalização e duas por nocaute) e perdeu uma vez. Revelado pelo programa 'Contender Series', os principais triunfos do baiano no octógono foram sobre Derrick Lewis, Jairzinho Rozenstruik e Shamil Abdurakhimov. Atualmente, o atleta é o sétimo colocado no ranking do peso-pesado da companhia.