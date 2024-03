Islam Makhachev minimiza qualidade de Dustin Poirier após provocação

Não demorou para Islam Makhachev responder a provocação de Dustin Poirier. Recentemente, o americano, ao descobrir que o campeão do peso-leve (70 kg) do UFC afirmou que ele não fez por merecer disputar o cinturão da categoria, discordou, se classificou como superior ao mesmo em termos de importância no MMA e garantiu ter qualidade para vencer qualquer lutador. Sendo assim, o russo não deixou barato, se posicionando contra 'The Diamond'.

Em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui e aqui), Makhachev fez pouco caso do americano em termos de habilidade e currículo. De acordo com o russo, está claro que Poirier não tem nível para se tornar campeão do peso-leve do UFC. E, de fato, o retrospecto de 'The Diamond', antigo dono do título interino da divisão, é negativo em disputas pelo cinturão linear, sendo finalizado por Charles Oliveira e Khabib Nurmagomedov. Portanto, Islam minimizou a ameaça que o atleta representaria ao seu reinado na categoria em uma hipotética luta.

"Dustin, se você pudesse vencer qualquer um, você seria dono do cinturão agora, não eu. O nível dele é: candidato permanente. Quantas derrotas em lutas pelo cinturão? Duas, três?", escreveu o campeão do UFC em sua conta oficial no 'X'.