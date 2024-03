Dirigente define setembro como prazo máximo para Ngannou estrear na PFL contra Problema

Depois de se aventurar no boxe, Francis Ngannou deve voltar ao esporte que o consagrou. Como o ex-campeão do peso-pesado do UFC perdeu pela segunda vez no ringue, sendo brutalmente nocauteado por Anthony Joshua, em março, na Arábia Saudita, Donn Davis, presidente da PFL, tratou de adiantar seus planos. Em entrevista ao site 'MMA Fighting', o cartola garante que o camaronês vai estrear na nova casa em 2024 e estipula um mês limite.

E animação não falta para Davis promover a primeira luta de 'The Predator' na PFL. Depois de confirmar que Ngannou medirá forças com Renan 'Problema', agora, o presidente da companhia anuncia que o popular atleta vai atuar no cage no verão americano. É bem verdade que o camaronês expressou o interesse em realizar o terceiro combate no ringue antes de performar pela empresa. Contudo, o cartola minimiza tal vontade do lutador e informa que setembro é o prazo máximo para o mesmo voltar a competir no MMA.

"Se ele tivesse vencido essa luta, teria seguido em frente e lutaria contra Fury. Isso teria atrasado sua estreia na PFL. Estou torcendo por Ngannou o tempo todo, mas agora ele está voltando mais cedo. Será em julho? Talvez. Será até setembro? No mais tardar. Mas vocês verão Ngannou agora em 2024 na PFL contra Renan, naquela que acredito que será a luta que mais espero nos pesados em todo o MMA. Esse evento acontecerá em Riad, na Arábia Saudita, mas os detalhes, em termos de card completo e mês, só anunciaremos daqui a dois meses", declarou o dirigente.