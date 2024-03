Brutal! Lutador destrói nariz de rival em combate de muay thai; veja

No último domingo (24), a comunidade dos esportes de combate viu uma lesão brutal acontecer durante uma luta de muay thai realizada na Tailândia. Por Tor Thor Petchrungruang mostrou todo seu poder e técnica no ringue e destruiu o nariz de Shayan Heydari (veja abaixo ou clique aqui), vencendo o confronto por nocaute.

Especialista na trocação, Petchrungruang atacou Heydari, o encurralou no ringue e aplicou um upper que furou o sistema defensivo dele. O soco desferido pelo atleta foi tão forte e preciso, que quebrou o nariz do opositor. Ao receber tal golpe, o lutador caiu, não tendo condição de seguir no duelo.

Sangue e comemoração

Caído no ringue, Heydari apresentou um sangramento abundante no nariz por conta do potente soco recebido. Por outro lado, Petchrungruang, dono de títulos na modalidade, comemorou mais um triunfo impactante na carreira.