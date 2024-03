Treinador de Amanda Ribas revela percalços em preparação: "Pior camp"

Foco no peso-palha

Apesar de ter construído, desde o início, sua carreira no peso-palha (52 kg), Amanda tem atuado também no peso-mosca (57 kg) recentemente, como foi o caso do combate perdido por ela para Namajunas. Porém, ainda que não feche as portas para atuar na divisão até 57 kg do Ultimate, seu pai e treinador projeta que o foco da lutadora deve ser a categoria de origem a partir de agora.

"Agora iremos focar em nossa categoria no 52 kg (115 lbs) e vamos buscar o título dos palhas. Essa passagem nos 57 kg nos deu muita experiência lutando com as melhores. E sempre que o UFC precisar estamos a postos. Muito obrigado a todos. Vamos voltar muito mais fortes", finalizou o treinador.

Com o resultado de sábado, Amanda Ribas soma agora 13 vitórias e cinco derrotas na carreira (2-3 no peso-mosca) em seu cartel no MMA profissional. O revés diante de Rose Namajunas também ampliou um incômodo jejum na carreira da atleta: a mineira não engata uma sequência positiva desde 2020, alternando vitórias e derrotas em suas sete últimas lutas.