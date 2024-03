Susto! Míssil cai próximo a hotel de astro do jiu-jitsu na Ucrânia

Na última semana, Craig Jones viajou até Kiev, capital da Ucrânia, com a intenção de promover um seminário de jiu-jitsu para os soldados do país praticantes da arte marcial. No entanto, em meio a uma região de guerra e alvo de constantes bombardeios, o astro do grappling passou por um grande susto nesta segunda-feira (25). Conforme o próprio australiano relatou em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), uma zona bem próxima ao hotel em que está hospedado foi bombardeada por mísseis balísticos.

Apesar de não haver uma confirmação oficial do mandatário dos ataques, é bem provável que os mísseis tenham sido lançados pela Rússia, que, desde fevereiro de 2022 até os dias atuais, está em conflito com a Ucrânia. Depois do susto que, segundo Craig estremeceu o hotel, o faixa-preta caminhou até um dos pontos de impacto e chegou a mostrar os destroços de um dos mísseis no solo.

"Estava prestes a ir para a academia, já pronto. E um míssil balístico caiu em algum lugar aqui perto, obviamente tremeu o prédio inteiro. E agora infelizmente a academia está fechada por um tempo. Grato pelo sistema de defesa aérea patriota que derrubou este míssil hipersônico de 4 mil kg esta manhã visando Kiev. Aqui está o resultado de apenas uma parte daquele míssil caindo na cidade", relatou Craig.