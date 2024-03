Punição no bolso! Após mordida, Igor Severino perde o salário do UFC Vegas 89

A inconsequente ação de Igor Severino de morder o braço de seu adversário, o também brasileiro André 'Mascote', durante o UFC Vegas 89, no último sábado (23), resultou em um prejuízo triplo ao jovem lutador paraense. Além da derrota por desqualificação - sua primeira na carreira - e da demissão do Ultimate em consequência do seu ato, o peso-mosca (57 kg) também perdeu a bolsa que receberia pela sua apresentação.

De acordo com o site 'MMA Fighting', Igor Severino teve seu salário retido pela Comissão Atlética de Nevada, entidade responsável por regular o UFC Vegas 89. A perda da bolsa, inclusive, pode não ser a única punição recebida pela jovem promessa do MMA brasileiro. No próximo mês, uma possível suspensão e multa ao lutador devem ser discutidas em reunião da NAC (Nevada Athletic Comission).

O caso

Contratado via 'Contender Series', em setembro do ano passado, Igor Severino fazia sua estreia no UFC no último sábado, na edição 'Vegas 89', contra o compatriota André Mascote. Apesar de estar bem no combate, que contou com uma primeira parcial eletrizante, o jovem de 20 anos surpreendeu a todos ao morder o braço do seu oponente no segundo round, quando tentava derrubá-lo e levar a luta para o chão.