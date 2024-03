Poirier rebate Makhachev em busca de luta no UFC: "Fiz mais no MMA do que ele"

Em março, na Flórida (EUA), Dustin Poirier se recuperou no UFC e, assim, voltou a se aproximar de uma nova disputa pelo cinturão do peso-leve (70 kg). Após nocautear Benoit Saint Denis no segundo round, o americano não só recebeu um elogio de Islam Makhachev, campeão da categoria, como também um convite para enfrentá-lo em junho. Contudo, o clima entre os atletas não é tão amigável quanto aparenta.

Tudo porque o russo afirmou que Poirier não fez por merecer disputar o cinturão dos leves, mas justificou sua escolha ao mencioná-lo como único atleta disponível para atuar em junho. Vale pontuar que os demais tops da categoria como Arman Tsarukyan, Charles Oliveira e Justin Gaethje entram em ação em abril. Sendo assim, ao tomar conhecimento da posição de Makhachev, 'The Diamond' discordou de forma veemente, o rebateu, se classificando como superior ao mesmo em termos de importância para o MMA, e reforçou seu desejo em encará-lo.

"100%, é isso que quero. Se eu pudesse escolher uma luta, a luta pelo cinturão seria a minha escolha. Fiz mais no MMA do que ele. Estou no esporte há muito tempo. Eu estava fazendo isso antes de ser legal e ainda estou aqui, fazendo isso no mais alto nível. Posso vencer qualquer um no mundo e espero que ele seja o próximo. Essa é a única coisa que me resta fazer. Liderei vários eventos, já lutei 30 vezes no UFC. Fiz tudo o que me propus a fazer, exceto conquistar o cinturão. Isso é a única coisa que me resta fazer e é isso que quero", declarou o atleta, em entrevista ao site 'MMA Junkie'.