Página virada! Ex-UFC, Jennifer Maia conquista cinturão interino em evento de kickboxing

No último sábado (23), Jennifer Maia demonstrou que, ao contrário do que muitos fãs pensam, existe sim vida útil nos esportes de combate fora do UFC. Cinco meses após oficialmente deixar o Ultimate depois de uma passagem marcante, onde chegou, inclusive, a disputar o cinturão peso-mosca (57 kg), a brasileira voltou às origens com extremo sucesso ao competir no 'WGP', maior evento de kickboxing da América Latina, e conquistar o cinturão interino da companhia.

Na ocasião, Jennifer derrotou a argentina Yanet Maestrojuan via nocaute técnico no quarto assalto. Após dominar as ações nos três rounds iniciais, a brasileira viu a adversária vir com tudo para cima. No entanto, 'La Maldita', como é conhecida, acabou lesionando o braço. Apesar de tentar insistir no duelo, a competidora viu o árbitro intervir e encerrar o combate, declarando vitória da brasileira. Com o resultado, Maia agora é a mais nova campeã interina do peso-leve (60 kg) feminino do WGP.

"Que noite incrível! Que alegria! Agradeço a todos que me apoiam, ao evento por me receber tão bem e ter proporcionado um show para o público. Gratidão enorme a todos que torceram de perto ou de longe e estavam mandando vibrações positivas. #wgpkickboxing #campeã", comemorou a ex-desafiante do UFC, através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).