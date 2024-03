Novo alvo? Borrachinha 'mira' ex-desafiante ao cinturão do UFC com post misterioso

Derrotado por Robert Whittaker em fevereiro, na Califórnia (EUA), Paulo 'Borrachinha' informou que gostaria de voltar o quanto antes ao octógono em busca de recuperação e até mencionou Kamaru Usman como um possível adversário. Já no último domingo (24), o brasileiro deu mais uma opção ao UFC, ao colocar Jared Cannonier, ex-desafiante ao cinturão do peso-médio (84 kg), em seu radar.

Em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), o atleta foi direto e, sem escrever nada, apenas publicou a imagem do rosto do americano, sinalizando que passou a mirar o mesmo. E, para o mineiro, a hipotética luta faz sentido, já que se encontra em sétimo no ranking da categoria, enquanto Cannonier está embalado por duas vitórias seguidas, é o número quatro da divisão e tem uma idade avançada para competir (40 anos).

Registro de 'Borrachinha' no MMA

Paulo Costa, de 32 anos, é um dos principais lutadores brasileiros no UFC. Atualmente, o atleta está na sétima posição no ranking do peso-médio da companhia. 'Borrachinha' iniciou sua trajetória no MMA em 2012 e estreou na organização em 2017. Nela, o mineiro realizou nove combates, venceu seis e perdeu três vezes. Seus triunfos mais importantes foram sobre Johny Hendricks, Luke Rockhold, Uriah Hall e Yoel Romero.