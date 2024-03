Karate Combat: Cabeçada gera 'no contest' e brasileiro perde chance de conquistar cinturão

No último sábado (23), em Cancún (MEX), a luta principal do 'Kickback 2' - série de cards do Karate Combat paralelos aos eventos numerados - terminou de maneira improvável e frustrante para os fãs. Afinal de contas, o movimentado confronto entre os ex-lutadores do UFC Sam Alvey e Antônio Arroyo, que colocava em disputa o cinturão peso-pesado da empresa, foi declarado como 'no contest' (sem resultado) por conta de uma cabeçada involuntária.

O 'acidente' (veja abaixo ou clique aqui) ocorreu no segundo round do combate. Ao tentar se aproximar para encurralar Alvey, Arroyo acabou chocando seu rosto ao do rival de forma involuntária. O impacto fez com que o americano sofresse 'knockdown' e posteriormente 'nocauteado' após uma série de golpes aplicados pelo brasileiro. Depois de comemorar a aparente vitória, Antônio viu os árbitros consultarem as imagens e transformarem o duelo em um 'no contest'. Sendo assim, pelas regras, o campeão manteve seu título.

"Independentemente da cabeçada, eu o tinha pego. Eu sou melhor e o mundo saberá", comentou o brasileiro, na publicação oficial do Karate Combat no 'Instagram'.